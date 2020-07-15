54 Plaka Nerenin Kodu? 54 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 54 plakalı araç gören vatandaşlarımız 54 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

54 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 54 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;

54 NERESİ HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 54 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Sakarya ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

SAKARYA İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Sakarya ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 54 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.

Sıralama, İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...

SAKARYA 54 AA 001 AZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 DA 001 DZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 EA 001 EZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 FA 001 FZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 HA 001 HZ 999 AKYAZI V.D. 54201

SAKARYA 54 KA 001 KZ 999 HENDEK V.D. 54203

SAKARYA 54 LA 001 LZ 999 GEYVE V.D. 54202

SAKARYA 54 M 0001 M 2000 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 M 2001 M 2500 AKYAZI V.D. 54201

SAKARYA 54 M 2501 M 3000 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 M 3001 M 3500 GEYVE V.D. 54202

SAKARYA 54 M 3501 M 4000 HENDEK V.D. 54203

SAKARYA 54 M 4001 M 4500 KARASU V.D. 54204

SAKARYA 54 M 4501 M 5000 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 M 5001 M 5500 KAYNARCA M.MD 54105

SAKARYA 54 M 5501 M 6000 KOCAALİ M.MD 54107

SAKARYA 54 M 6001 M 6500 PAMUKOVA M.MD 54108

SAKARYA 54 M 6501 M 7000 SAPANCA M.MD 54106

SAKARYA 54 M 7001 M 7500 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 M 7501 M 8000 TARAKLI M.MD 54109

SAKARYA 54 MK 001 MK 999 HENDEK V.D. 54203

SAKARYA 54 ML 001 ML 999 GEYVE V.D. 54202

SAKARYA 54 MM 001 MM 999 KAYNARCA M.MD 54105

SAKARYA 54 MN 001 MN 999 KOCAALİ M.MD 54107

SAKARYA 54 MP 001 MP 999 KARASU V.D. 54204

SAKARYA 54 MR 001 MR 999 PAMUKOVA M.MD 54108

SAKARYA 54 MS 001 MS 999 SAPANCA M.MD 54106

SAKARYA 54 MT 001 MT 999 AKYAZI V.D. 54201

SAKARYA 54 MU 001 MU 999 FERİZLİ M.MD 54151

SAKARYA 54 NA 001 NZ 999 KOCAALİ M.MD 54107

SAKARYA 54 PA 001 PZ 999 KARASU V.D. 54204

SAKARYA 54 RA 001 RZ 999 PAMUKOVA M.MD 54108

SAKARYA 54 SA 001 SZ 999 SAPANCA M.MD 54106

SAKARYA 54 T 0001 T 2000 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 T 2001 T 2500 AKYAZI V.D. 54201

SAKARYA 54 T 2501 T 3000 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 T 3001 T 3500 GEYVE V.D. 54202

SAKARYA 54 T 3501 T 4000 HENDEK V.D. 54203

SAKARYA 54 T 4001 T 4500 KARASU V.D. 54204

SAKARYA 54 T 4501 T 5000 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 T 5001 T 5500 KAYNARCA M.MD 54105

SAKARYA 54 T 5501 T 6000 KOCAALİ M.MD 54107

SAKARYA 54 T 6001 T 6500 PAMUKOVA M.MD 54108

SAKARYA 54 T 6501 T 7000 SAPANCA M.MD 54106

SAKARYA 54 T 7001 T 7500 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 T 7501 T 8000 GEYVE V.D. 54202

SAKARYA 54 TA 001 TZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 UA 001 UZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251

SAKARYA 54 VA 001 VZ 999 KAYNARCA M.MD 54105

SAKARYA 54 YA 001 YZ 999 GÜMRÜKÖNÜ V.D. 54251