58 Plaka Nerenin Kodu? 58 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 58 plakalı araç gören vatandaşlarımız 58 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

58 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 58 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;

58 NERESİ HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 58 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Sivas ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

SİVAS İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Sivas ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 58 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.

Sıralama, İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...

SİVAS 58 AC 001 AZ 999 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 DA 001 DV 999 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 DY 001 DZ 999 ZARA M.MD 58111

SİVAS 58 EA 001 EC 999 GÜRÜN M.MD 58103

SİVAS 58 ED 001 EE 999 KANGAL M.MD 58106

SİVAS 58 EF 001 EH 999 ZARA M.MD 58111

SİVAS 58 EK 001 EP 999 SUŞEHRİ M.MD 58109

SİVAS 58 ER 001 ET 999 ŞARKIŞLA V.D. 58260

SİVAS 58 EU 001 EZ 999 DİVRİĞİ M.MD 58101

SİVAS 58 FA 001 FD 999 GEMEREK M.MD 58102

SİVAS 58 FE 001 FZ 999 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 H 0001 H 7749 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 JA 0001 JK 999 ALTINYAYLA M.MD. 58113

SİVAS 58 HA 001 HZ 999 ŞARKIŞLA V.D. 58260

SİVAS 58 KA 001 KZ 999 KOYULHİSAR M.MD 58107

SİVAS 58 LA 001 LZ 999 KANGAL M.MD 58106

SİVAS 58 M 0001 M 5199 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 M 5200 M 5449 ALTINYAYLA M.MD. 58113

SİVAS 58 M 5450 M 5499 AKINCILAR M. MD 58112

SİVAS 58 M 5500 M 7749 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 M 7750 M 7999 YILDIZELİ M.MD 58110

SİVAS 58 M 8000 M 8249 KOYULHİSAR M.MD 58107

SİVAS 58 M 8250 M 8499 GEMEREK M.MD 58102

SİVAS 58 M 8500 M 8749 GÜRÜN M.MD 58103

SİVAS 58 M 8750 M 8999 DİVRİĞİ M.MD 58101

SİVAS 58 M 9000 M 9250 KANGAL M.MD 58106

SİVAS 58 M 9251 M 9499 SUŞEHRİ M.MD 58109

SİVAS 58 M 9500 M 9749 ŞARKIŞLA V.D. 58260

SİVAS 58 M 9750 M 9999 ZARA M.MD 58111

SİVAS 58 MN 001 MN 999 ALTINYAYLA M.MD. 58113

SİVAS 58 NA 001 NZ 999 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 PA 001 PZ 999 GÜRÜN M.MD 58103

SİVAS 58 RA 001 RZ 999 GEMEREK M.MD 58102

SİVAS 58 S 0001 S 8000 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 SA 001 SZ 999 SUŞEHRİ M.MD 58109

SİVAS 58 SZK 001 SZK 999 ALTINYAYLA M.MD. 58113

SİVAS 58 T 0001 T 5399 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 T 5400 T 5449 ALTINYAYLA M.MD. 58113

SİVAS 58 T 5450 T 5499 AKINCILAR M. MD 58112

SİVAS 58 T 5500 T 7749 SİTE V.D. 58280

SİVAS 58 T 7750 T 7999 YILDIZELİ M.MD 58110

SİVAS 58 T 8000 T 8249 KOYULHİSAR M.MD 58107

SİVAS 58 T 8250 T 8499 GEMEREK M.MD 58102

SİVAS 58 T 8500 T 8749 GÜRÜN M.MD 58103

SİVAS 58 T 8750 T 8999 DİVRİĞİ M.MD 58101

SİVAS 58 T 9000 T 9250 KANGAL M.MD 58106

SİVAS 58 T 9251 T 9499 SUŞEHRİ M.MD 58109

SİVAS 58 T 9500 T 9749 ŞARKIŞLA V.D. 58260

SİVAS 58 T 9750 T 9999 ZARA M.MD 58111

SİVAS 58 VA 001 VB 999 İMRANLI M. MD 58105

SİVAS 58 VD 001 VK 999 İMRANLI M. MD 58105

SİVAS 58 VL 001 VZ 999 AKINCILAR M. MD 58112

SİVAS 58 YA 001 YZ 999 YILDIZELİ M.MD 58110

SİVAS 58 ZA 001 ZZ 999 ZARA M.MD 58111