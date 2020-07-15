60 Plaka Nerenin Kodu? 60 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Dünya genelinde motorlu araçların trafik tescil işlemlerinin ardından aracın ön ve arka kısımlarında görünecek şekilde takmakla mükellef oldukları plakalar, araçların kimlik numaraları denilebilir. Emniyet güçleri araçların ön ve arka kısımlarında yer alan bu levhalar sayesinde her türlü sorguyu rahatlıkla yaparak bilgiye hızlı ve kesin şekilde ulaşabilmektedir. Diğer yandan ülkemizde kullanılan plakalarda ilk hanede aracın hangi ilin trafiğine ait olduğunu gösterir sayılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yolda yahut herhangi bir yerde 60 plakalı araç gören vatandaşlarımız 60 Plaka Nerenin Kodu? merak ederek hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

60 PLAKA NERENİN KODU?

Ülkemizde yer alan 81 ilin trafiğine bağlı olan motorlu araçlar bulundukları ili temsil eden plakaları araçlarının görünebilecek bir kısmına takmak zorundadır. Bu plakaları herhangi bir nedenle araçlarında taşımayanlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince tespit edilerek gerekli cezai işlemi uygularlar. Peki, 60 Neresi Hangi Şehir Plakası? Ayrıntılar şöyle;

60 NERESİ HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Yolda veya herhangi bir yerde 60 plakalı bir araç görüyorsanız bu o aracın Tokat ili trafiğine ait olduğu anlamına gelmektedir.

TOKAT İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre Tokat ili trafiğine bağlı olan ve plakasını taşıyan motorlu araçların ön ve arka kısımlarında yer alan metal levhalarda 60 kodunun yanında yer alan harf kodları, alt sınır, üst sınır, hangi vergi dairesine bağlı olduğu ve vergi dairesi kodları aşağıdaki gibidir.

Sıralama, İL - TRAFİK KOD NO - ALT SINIR - ÜST SINIR - VERGİ DAİRESİ VE VERGİ DAİRESİ KODU şeklindedir...

TOKAT 60 AC 001 AZ 999 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 BA 001 BZ 999 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 DA 001 DU 999 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 DV 001 DZ 999 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 EA 001 EU 999 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 EK 001 EP 999 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 EB 001 EJ 999 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 EM 001 EM 999 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 ER 001 ES 999 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 ET 001 EU 999 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 EV 001 EZ 999 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 FA 001 FF 999 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 FH 001 FN 999 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 FP 001 FT 999 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 FU 001 FZ 999 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 G 801 G 900 ALMUS M.MD 60101

TOKAT 60 G 901 G 999 PAZAR M.MD 60108

TOKAT 60 HA 001 HZ 999 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 KA 001 KZ 999 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 M 0001 M 0200 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 M 0201 M 0400 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 M 0401 M 0600 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 M 0601 M 0800 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 M 0801 M 1000 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 M 1001 M 1200 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 M 1201 M 1400 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 M 1401 M 1600 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 M 1601 M 1800 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 M 1801 M 2000 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 M 2001 M 2200 REŞADİYE M.MD 60105

TOKAT 60 M 2201 M 2300 YEŞİLYURT M.MD 60109

TOKAT 60 M 2301 M 2400 ARTOVA M.MD 60102

TOKAT 60 M 2401 M 2500 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 M 2501 M 3500 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 M 3501 M 4000 PAZAR M.MD 60108

TOKAT 60 M 4001 M 4500 ALMUS M.MD 60101

TOKAT 60 M 4501 M 5000 ARTOVA M.MD 60102

TOKAT 60 M 5001 M 6000 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 M 6001 M 7000 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 M 7001 M 8000 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 M 8001 M 8500 REŞADİYE M.MD 60105

TOKAT 60 M 8501 M 9000 YEŞİLYURT M.MD 60109

TOKAT 60 M 9001 M 9999 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 MA 001 MA 999 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 NA 001 NZ 999 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 PA 001 PZ 999 PAZAR M.MD 60108

TOKAT 60 RA 001 RZ 999 REŞADİYE M.MD 60105

TOKAT 60 SA 001 SZ 999 ALMUS M.MD 60101

TOKAT 60 S 0001 S 1000 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 S 6001 S 7000 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 T 0001 T 0200 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 T 0201 T 0400 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 T 0401 T 0600 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 T 0601 T 0800 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 T 0801 T 1000 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 T 1001 T 1200 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 T 1201 T 1400 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 T 1401 T 1600 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 T 1601 T 1800 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 T 1801 T 2000 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 T 2001 T 2200 REŞADİYE M.MD 60105

TOKAT 60 T 2201 T 2300 YEŞİLYURT M.MD 60109

TOKAT 60 T 2301 T 2400 ARTOVA M.MD 60102

TOKAT 60 T 2401 T 2500 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 T 2501 T 3500 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 T 3501 T 4000 PAZAR M.MD 60108

TOKAT 60 T 4001 T 4500 ALMUS M.MD 60101

TOKAT 60 T 4501 T 5000 ARTOVA M.MD 60102

TOKAT 60 T 5001 T 6000 ERBAA V.D. 60261

TOKAT 60 T 6001 T 7000 NİKSAR V.D. 60262

TOKAT 60 T 7001 T 8000 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 T 8001 T 8500 REŞADİYE M.MD 60105

TOKAT 60 T 8501 T 9000 YEŞİLYURT M.MD 60109

TOKAT 60 T 9001 T 9999 ZİLE V.D. 60264

TOKAT 60 TA 001 TA 999 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 TB 001 TB 999 TOKAT V.D. 60260

TOKAT 60 TC 001 TZ 999 TURHAL V.D. 60263

TOKAT 60 VA 001 VZ 999 ARTOVA M.MD 60102

TOKAT 60 YA 001 YZ 999 YEŞİLYURT M.MD 60109

TOKAT 60 ZA 001 ZZ 999 ZİLE V.D. 60264