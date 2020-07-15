Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz

aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz

marketler zinciri her hafta satışa sunduğu aktüel ürünler ile müşterilerini hem mutlu edip hem de heyecanlandırıyor. İhtiyaçlarını indirimli ürünlerden faydalanarak karşılamak isteyenler belirtilen tarihte sabah saatlerinde en yakın marketlerin yolunu tutuyor. A101 aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birbirinden sürpriz ürünler yer aldı. A101 16 Temmuz 2020 kataloğuna göz atmak isteyenler ayrıntılara incelemeye başlayabilirler. İşte A101’in bu haftaki aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:55 ABONE OL
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz

, resmi internet sitesi üzerinden bu hafta satışa sunacağı ürünleri yayınladı. A101 16 Temmuz 2020 kataloğu içerisinde yine sürpriz ürünler yerini aldı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği listede birçok ürün uygun fiyatlardan belirtilen tarihte satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere sahip olmak isteyenler 16 Temmuz Perşembe sabahı en yakın marketlerin yolunu tutacak. Henüz A101 16 Temmuz 2020 kataloğuna göz atamayanlar listeyi ayrıntılı şekilde bu başlık altından görebilecekler

A101 16 TEMMUZ 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

A101'in bu hafta satışa sunacağı listede sürpriz ürünler yer alıyor. Bu indirimlerden faydalanmak isteyen kişiler merak içerisinde A101 aktüel kataloğunu incelemeye başladı. A101'in bu hafta satışa sunacağı ürünler şöyle;

A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz

A101 MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA