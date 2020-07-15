A101 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! A101 16 Temmuz 2020 kataloğunda büyük sürpriz

A101, resmi internet sitesi üzerinden bu hafta satışa sunacağı ürünleri yayınladı. A101 16 Temmuz 2020 kataloğu içerisinde yine sürpriz ürünler yerini aldı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği listede birçok ürün uygun fiyatlardan belirtilen tarihte satışa sunulacak. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere sahip olmak isteyenler 16 Temmuz Perşembe sabahı en yakın marketlerin yolunu tutacak. Henüz A101 16 Temmuz 2020 kataloğuna göz atamayanlar listeyi ayrıntılı şekilde bu başlık altından görebilecekler
A101'in bu hafta satışa sunacağı listede sürpriz ürünler yer alıyor. Bu indirimlerden faydalanmak isteyen kişiler merak içerisinde A101 aktüel kataloğunu incelemeye başladı. A101'in bu hafta satışa sunacağı ürünler şöyle;
A101 MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.