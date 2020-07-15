Adalet Ağaoğlu yaşamını yitirdi

Öykü ve romanlarıyla tanınan Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, dün sabaha karşı 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümüyle okurlarını yasa boğan en önemli kadın yazarlarımızdan Adalet Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağaoğlu'nun ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı. 20'nci yüzyıl Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denilirken, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü de sosyal medya hesabından "Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde paylaşım yaptı."Ölmeye Yatmak" adlı ilk romanını 1973'te yayımlayan, ardından "Bir Düğün Gecesi", "Hayır", "Fikrimin İnce Gülü" gibi eserlerle adından bahsettiren ve onlarca ödüle layık görülen Ağaoğlu, vefatından önceki son röportajını GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a vermişti. Bir kadın yazar olarak yaşadığı zorlukları anlatan Ağaoğlu, "Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemedim. Eşim Halim gitti, ben hâlâ yaşıyorum. Kendimden sıkıldım" demişti. 1929'da Nallıhan'da doğan ve 1950'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Ağaoğlu'nun son röportajından satır başları şöyle: "Anne-baba Osmanlı ahlakıyla yetişmiş, biz ise Cumhuriyet kuşağıyız. Babamın hafız olduğunu uzun süre söylemekten çekindim. Çünkü o dönemde İslam'a doğru bakılmıyordu. Hayatım boyunca sadece şiddete karşı oldum; inançlara karşı olmadım. Anne ve babalarımızın yaşadığı dramı 30'umdan sonra anladım. Burada eski yazıyı bilen anne-babalarımız, aydınlarımız, yeni alfabe gelince cahil konumuna düştü. Kökten değişim çok tehlikelidir. Alt yapısı olmadan değişim yapılmamalıydı. Yoksa dramlar yaşanıyor."Yazar Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi, Ankara'ya uğurlanmadan önce vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ne götürüldü. Cenazeyi, Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ağaoğlu'nun yeğeni Suat Sümer ve üniversite çalışanları ile öğretim üyeleri karşıladı. Prof. Dr. Özkan, "Adalet Hanım ve eşi Halim Bey, Boğaziçi Üniversitesi'ne eskiden beri değer verirlerdi" dedi. Usta yazar bugün öğle vakti Kocatepe Camisi'nden ebediyete uğurlanacak.SABAH