Annenin gözyaşları içinde oğluna isyanı yürekleri dağladı!

"ALLAH BU EVLADIN CANINI ALSIN"



Oğlu tarafından darp edilen anne Gülveren D. (63) ise sokakta kaldırım üzerinde oturarak gözyaşlarına boğuldu. Öz oğluna isyan eden anne Gülveren D., "Allah bu evladın canını alsın. Vallahi kurtulayım. Çoluğumu, çocuğumu kurtarsın kurban olduğum Allah. Çocuk işten geliyor, çocuğa sayıp sövüyor. Hücum ediyor çocuğa. Eziyet ediyor, bıçak, silah. Boşla oğlum dedim, bana bir tokat vurdu da ben şikayetçi değilim.