Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış

İDDİANAMEDE, ŞÖYLE DENİLDİ:

"Tartışma sırasında şüpheli bir anda evinde bulunan ve ruhsatı olmayan tabancasını ateşleyerek maktulü başından yaralamıştır. Daha sonra 112 Acil Servis ve polisi arayan şüpheli balkona çıkan şüphelinin, 'Adam öldürdüm. Yardım edin, yardım çağırın' diyerek bağırmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı 'kasten insan öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır." Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.