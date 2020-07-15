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Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış

'da, makine mühendisi arkadaşı Uğur Aydos'u (33) çıkan tartışmada başından tabancayla vurarak öldüren iş insanı Bedri Söyüt'ün (39) cinayetin ardından balkona çıkıp, "Adam öldürdüm, yardım çağırın" diyerek bağırdığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 11:14 Son Güncelleme: 15.7.2020 11:19 ABONE OL
Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış

Olay, 11 Nisan gecesi, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak'ta meydana geldi. Bir asansör firmasının ortaklarından Bedri Söyüt evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Uğur Aydos ile 'kadın meselesi' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Söyüt, ruhsatsız tabancayla Aydos'u başından vurdu. Ardından 112 Acil'i arayarak, kendini ihbar etti.

Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış

Bedri Söyüt, eve gelen polislere teslim olurken ağır yaralı halde Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydos, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Bedri Söyüt, tutuklandı. Söyüt hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış

İDDİANAMEDE, ŞÖYLE DENİLDİ:

"Tartışma sırasında şüpheli bir anda evinde bulunan ve ruhsatı olmayan tabancasını ateşleyerek maktulü başından yaralamıştır. Daha sonra 112 Acil Servis ve polisi arayan şüpheli balkona çıkan şüphelinin, 'Adam öldürdüm. Yardım edin, yardım çağırın' diyerek bağırmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin üzerine atılı 'kasten insan öldürme' suçundan sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır." Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Arkadaşını vurup, 'Adam öldürdüm, yardım çağırın’ diye bağırmış
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