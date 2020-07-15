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yolu heyelan sebebiyle kapandı

Dünyaca ünlü merkezi 'nın yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgeyi etkisi altına alan ’nin çeşitli bölgelerinde ve heyelanlara neden oldu. Ayder’den inen tatilciler kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü’ne bağlanarak Ardeşen ilçe merkezine ulaşabiliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 22:11 Son Güncelleme: 15.7.2020 22:15 ABONE OL
Ayder Yaylası yolu heyelan sebebiyle kapandı

Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar Rize'nin çeşitli bölgelerinde sel ve heyelanlara neden oldu. İkizdere, Çayeli ve Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sağanak yağış nedeniyle seller meydana gelirken, dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nın yolu olan Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu da toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen heyelan nedeniyle bölgede Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 15. kilometresinde gerçekleşen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanınca Ayder'den inen tatilciler kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü'ne bağlanarak Ardeşen ilçe merkezine ulaşabiliyor.

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Ayder Yaylası yolu heyelan sebebiyle kapandı
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