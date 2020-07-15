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Bacağından bıçaklandı, o halde eşini görüntülü arayıp bunu dedi...

'da, husumetli olduğu Erdi B. tarafından bacağından bıçaklanan Hamza A. (45), hastaneye götürülmek için koyulduğu sedyede, eşini, cep telefonundan görüntülü arayarak, "Beni vurdular" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:23 ABONE OL
Bacağından bıçaklandı, o halde eşini görüntülü arayıp bunu dedi...

Olay, gece yarısı sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Hamza A. ve Erdi B., henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Bacağından bıçaklandı, o halde eşini görüntülü arayıp bunu dedi...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdi B., Hamza A.'yı sol bacağından bıçaklayarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından bıçaklandı, o halde eşini görüntülü arayıp bunu dedi...

Hamza A., gelen sağlık görevlilerinin kendisini sedyeye aldığı sırada eşini cep telefonundan görüntülü arayarak, "Beni vurdular" dedi.

Bacağından bıçaklandı, o halde eşini görüntülü arayıp bunu dedi...

Hamza A., ambulansla götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Erdi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Bacağından bıçaklandı, o halde eşini görüntülü arayıp bunu dedi...
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