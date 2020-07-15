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'da yangınlar böyle çıkarıldı

'da gece saatlerinde 6 ayrı adreste çok sayıda işyerinde çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 4 iş yerindeki yangının kasıtlı olarak bir kavgadan dolayı çıkartıldığı belirlendi. Bir işyerine yerleştirilen düzenek ile yangın çıkartıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 18:41 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:42 ABONE OL
Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı

'da gece 02.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Üsküp Caddesi, Kirazlı Caddesi ve Menderes Caddesi üzerinde 6 farklı adresteki işyerlerinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı

Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerlerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangınları söndürürken bir süre soğutma çalışması yaptı.

Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 işyerinde çıkan yangınlarla ilgili A.B, V.B ve Z.B isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi .İşyeri sahipleri ve şüphelilerin arasında daha önce yaşanmış bir kavgadan dolayı husumet bulunduğu bildirildi. İşyerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise dükkanda satılan çeyiz eşyalarının arasına gizlenmiş bir fünyenin patladığı ardından dükkanda yangının başladığı görülüyor.

Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı
Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı
Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı
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Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı
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