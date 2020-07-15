Bağcılar'da yangınlar böyle çıkarıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 işyerinde çıkan yangınlarla ilgili A.B, V.B ve Z.B isimli 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi .İşyeri sahipleri ve şüphelilerin arasında daha önce yaşanmış bir kavgadan dolayı husumet bulunduğu bildirildi. İşyerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise dükkanda satılan çeyiz eşyalarının arasına gizlenmiş bir fünyenin patladığı ardından dükkanda yangının başladığı görülüyor.