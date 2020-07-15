Besmele Okunuşu ve Yazılışı! Bismillahirrahmanirrahim Türkçe Anlamı Ne Demek?

Kur'an-ı Kerim'de tüm surelerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) besmele ile başlamayan işlerin bereketsiz ve neticesiz kalacağını belirtmiştir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve günlük hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz besmele anlamı da merak konusu olmaktadır. Besmele (Bismillahirrahmanirrahim) Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Besmele Türkçe Anlamı Ne Demek?

"Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla" anlamına gelen "Bismillâhirrahmânirrahîm" cümlesinin adı.

Besmele Hakkında Hadis

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s), besmele ile başlanmayan tüm işlerin bereketsiz ve neticesiz kalacağını belirten hadisinin ve fiilî sünnetinin tesiriyle müslümanlar arasında sözlü olduğu kadar yazıda da en çok tekrarlanan, gerek teberrüken gerek usulen gerekse tezyinî olarak çeşitli şekillerde en fazla yazılan âyetlerin başında besmele gelmektedir. Bu sebeple besmeleyi, son şeklini alıncaya kadar geçirdiği safhalar, imlâsına ait özellikler, yazılması mûtat olan yerler, hat sanatı, tezyinî bir unsur olarak kullanılması bakımından ele alıp incelemek gerekir.

Neml sûresindeki âyette (27/30) besmelenin Hz. Süleyman'ın Belkıs'a gönderdiği mektubun başında yer alması söz konusudur. Bu durum, İslâm'ın başlangıcından itibaren bütün belgelerin yazımına besmele ile başlanılması kaidesini ortaya çıkarmıştır. Nitekim siyer kitaplarının belirttiğine göre Resûlullah resmî ve hususi mektuplar, emannâmeler, antlaşmalar, çeşitli muâmelâta dair yazışmalar, öşür ve zekâtla ilgili tesbit belgeleri vb. bütün yazılara besmele ile başlanmasını emretmiş ve bunu bizzat uygulamıştır.