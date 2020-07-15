Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? EFT yapılır mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul edilmişti. Ülkemizin FETÖ üyesi askerler tarafından başlatılan darbe girişimine karşı verdiği demokrasi mücadelesi hala akıllardan hiç çıkmadı. Bugünün resmi tatil olması ve bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle bazı kişiler bankalar açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. 15 Temmuz Çarşamba günü bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna bu başlık altından ayrıntılı cevabı bulabilecekler. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar açık mı? İşte tüm ayrıntılar

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bu sabah saatlerinden itibaren bankalarda işi olan vatandaşlar bu soruya cevap araştırıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.