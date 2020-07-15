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Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? EFT yapılır mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimiz dualarla anılıyor. FETÖ üyesi askerler tarafından başlatılan hain darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinin yıl dönümleri resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda bugün bankalar açık mı sorusu da yanıtını aramaya başladı. Bankacılık işlemlerini bankalara giderek yapmak isteyen binlerce kişi 15 Temmuz’da bankalar açık mı çalışıyor mu sorusuna aşağıdan cevap bulabilirler. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? EFT yapılır mı?

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:15 ABONE OL
Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul edilmişti. Ülkemizin FETÖ üyesi askerler tarafından başlatılan darbe girişimine karşı verdiği demokrasi mücadelesi hala akıllardan hiç çıkmadı. Bugünün resmi tatil olması ve bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle bazı kişiler bankalar açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. 15 Temmuz Çarşamba günü bankacılık işlemlerini halletmek isteyenler bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu sorusuna bu başlık altından ayrıntılı cevabı bulabilecekler. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar açık mı? İşte tüm ayrıntılar

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bu sabah saatlerinden itibaren bankalarda işi olan vatandaşlar bu soruya cevap araştırıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da hizmet vermiyor.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?

EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.

Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde şubeleri saat 09.00'da açılmaktadır. Kovid-19 nedeni ile bazı bankalar, şubelerinin açılış saatini 12.00 olarak belirlemiştir. Bu durumdan dolayı, gideceğiniz banka şubesini telefonla arayarak güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

BANKALARIN ÖĞLE ARASI TATİLİ NE ZAMAN?

Bankaların öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasındadır. Bu durum, bankalarda farklılık gösterebilmektedir. Öyle ki, kimi bankaların öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında olabilmektedir.

BANKALAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle arası tatilinin 13.00 ya da 13.30'da bitmesine paralel olarak başlayan mesai, akşam 17.00'ye kadar sürmektedir. Bankaların kapanış saati de şubeden şubeye farklılık gösterebilmektedir. Kimi şubelerde bu saat, 17.30'dur.

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Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz Çarşamba bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu? EFT yapılır mı?
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