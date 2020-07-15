Haberler Yaşam Haberleri Bugün havale ve EFT yapılıyor mu? 15 Temmuz resmi tatilde havale ve EFT ile gönderilen para gider mi, ne zaman hesaba geçer?

Bugün havale ve EFT yapılıyor mu? 15 Temmuz resmi tatilde havale ve EFT ile gönderilen para gider mi, ne zaman hesaba geçer? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde resmi tatil ilan edildi. Bankaların resmi tatil dolayısıyla hizmet vermemesi sebebiyle bugün gerçekleştirilecek havale ve EFT işlemlerinde para transferinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediyor. Bu bağlamda araştırılan soruların başında “15 Temmuz’da havale ve EFT yapılıyor mu?” sorusu geliyor. Resmi tatilde yapılan havale ve EFT ne zaman hesaba geçer?

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:04 ABONE OL

Hafta içi Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil ilan edilmiş olmasına bağlı olarak EFT ve havale işlemleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bankalar, resmi tatil günlerinde hizmet vermezken online işlemler devam ediyor. Fakat havale ve EFT işlemleri ile ilgili soru işaretleri söz konusu. Resmi tatilde havale ve EFT yapılıyor mu? Bugün yapılan havale ve EFT ne zaman hesaba geçer? İşte merak edilen soruların cevapları…

15 TEMMUZ'DA HAVALE YAPILIYOR MU? Havale, aynı bankada bulunan hesaplar arasında gerçekleştirilen bir para transferi işlemi olarak tanımlanabilir. 7 gün 24 saat boyunca gerçekleştirilmesi mümkün olan havale işlemleri için resmi tatiller konusunda bir kısıtlama yok. Dolayısıyla vatandaşlar 15 Temmuz'da, banka hesapları ile aynı bankada bulunan bir hesaba para aktarabilir.

15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIYOR MU? EFT, uluslararası standartlarda gerçekleştirilen ve farklı bankalarda bulunan hesapların arasında para transferlerini tanımlayan bir bankacılık işlemidir. Günün her saatinde EFT işlemi gerçekleştirmek mümkün değildir. Yalnızca bankaların mesai saatleri içerisinde EFT işlemi gerçekleştirilebilir. 15 Temmuz'da uygulanan resmi tatil dolayısıyla EFT işlemleri, tatilin bitip bankaların mesaisinin başlaması ile birlikte tamamlanacak. 15 Temmuz'un tatil olması dolayısıyla bugün içerisinde yapılan EFT'ler Perşembe günü hesaplarda olacak.