Son dakika: Büyükçekmece'de cesedi bulunan kişinin kimliği ortaya çıktı! 5 gündür kayıptı eşi teşhis etti...

DHA'nın az önce geçtiği son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde temizlik işçileri tarafından bulunan cansız bedenin Süleyman Akbaba isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.