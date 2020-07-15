Çayeli’nde sel dehşeti

Rize'nin Çayeli ilçesinde selin bilançosu: 2 ölü... Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen 65 yaşındaki Ali Uzun'un cansız bedenine ulaşıldı. Köprübaşı köyünde selden yaralı kurtarılan Havva Tüysüz (82) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulundu ve hasar tespitinin sürdüğünü belirtti. Çayeli ilçesinde dere kenarında bulunan Eskipazar mahallesi sular altında kaldı. Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri dün sabah saatlerinde Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgede toprak altından çıkardı. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde meydana gelen selden yaralı kurtarılan ve ayağında kırıklar olan Havva Tüysüz de tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. AFAD yetkilileri, kentte şiddetli yağışa bağlı meydana gelen afet nedeniyle 3 evin yıkıldığını, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştuğunu bildirdi. Bölgede hasar tespit ve yol açma çalışmaları sürüyor. Madenli beldesi, Çayeli ilçesine bağlı Sarısu ve Köprübaşı köylerindeki toplam 83 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Mahsur kalan AKUT ekipleri de helikopterle bulundukları yerden alındı. Kızılay ekipleri de bölgede su, kumanya ve meyve suyu dağıttı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasar gören Çayeli ilçesinde incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Kayıp olan Ali Uzun amcamızı, tam da heyelanın geldiği bölgede maalesef kaybettik. Yine o evde mahsur kalan 3 kişiden birisi olan ve ayağı kırık olan Havva Tüysüz teyzemiz de hastaneye getirildi ama maalesef o da hastanede hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet olsun" diye konuştu. Bakan Soylu, hastanede 2 kişi olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Onların da tedavileri görülüyor. Onlar da taburcu edilecekler, beklentimiz o yönde. bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram. Yani geçen haftanın neredeyse 4-4.5 katı bir yağmur yağdı ve belli bir zaman dilimine de yoğunlaştığı için hem yukarıdan dağlardan rüsubatın, toprağın gelmesi, aynı zamanda da derelerin taşmasına sebebiyet teşkil etti. Hem hasar tespit konusunda, diğer meseleler konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen bütün gayret ortaya konulacak. Bir de yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak, elimizden geldiğince ortaya koymaya çalışacağız. Gerekli tedbirler bugüne kadar alınmış olanlar var. Bugünden sonra tekrar gördüğüm bu kadar büyük yağışın getirdiği sonuçların oluşturduğu tedbirler alınacaktır."Rize'nin Çayeli ilçesinde Şairler Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında bulunan Eskipazar mahallesi sular altında kaldı. Çok sayıda araç balçığa saplanırken, 20 iş yerini çamur ve su bastı. Fatih Sultan Mehmet Çarşıbaşı Camisi de çamurlu suyla kaplandı. Çay salonu sahibi Semih Beyaz (30) "Dükkânlarımız kullanılamaz hale geldi. Canımızı zor kurtardık" derken, Mobilya imalat ve mağaza sahibi Recep Peçe (42) ise "Malımız gitti. İmalathane mağazamız çamurlu sular altında kaldı" şeklinde konuştu.