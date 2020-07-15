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Korkunç kaza... İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı!

'in Tire ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kaza, Kahrat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş istikametinden Gökcen istikametine doğru seyir halinde olan ve patates işçilerini taşıyan 47 AAT 257 plakalı sürücüsü belirlenemeyen minibüs, kavşaktan kontrolsüz çıkan 35 SL 538 plakalı Yasin Yarış'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile minibüs devrilirken otomobil ise hurda yığınına döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:30 Son Güncelleme: 15.7.2020 09:53 ABONE OL
Korkunç kaza... İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı!

Kazanın ardından olay yerine Ödemiş ve Tire'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste bulunan tarım işçilerinden 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Yasin Yarış olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan yolcu Mehmet Bulut yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Korkunç kaza... İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı!

Servis minibüsünde bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen 5 yaralı, Ödemiş ve Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Korkunç kaza... İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı!

Kazanın ardından minibüs şoförünün kayıplara karıştığı iddia edilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç kaza... İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı!

Kazanın şiddeti ile uyandıklarını söyleyen Kahrat Mahallesi sakinleri, bu kavşakta hemen hemen her gün kaza olduğunu söyledi.

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Korkunç kaza... İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı!
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