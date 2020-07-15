İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında silahlı yaralama

Silah seslerini duyan vatandaşlar, sokağa inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.