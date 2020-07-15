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'nın karşısında silahlı yaralama

'da bulunan 'nın karşısındaki tekel bayine gelen 2 kişi içerideki müşteriyi silahla bacağından vurup kaçtı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 23:27 Son Güncelleme: 15.7.2020 23:29 ABONE OL
İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında silahlı yaralama

Olay, saat 21.00 sıralarında 'da bulunan 'nın karşısındaki tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayiine motosikletle gelen kasklı iki şahıs içeriye girdi. İçeriye giren kasklı kişiler, dükkanda bulunan Kenan O. isimli şahsı silahla bacağından vurup kaçtı.

İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında silahlı yaralama

Silah seslerini duyan vatandaşlar, sokağa inerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında silahlı yaralama
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İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında silahlı yaralama
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