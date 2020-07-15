Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı

Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı

'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin bagajında bulunan piknik tüpü bomba gibi patladı. Alev topuna dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 20:40 ABONE OL
Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı

Olay, Müftü Mahallesi 1006 Sokak'ta Vali Kemal Katıtaş Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 42 BKH 79 plakalı otomobilinin yanına gelerek aracına binen İsmail D. (60) iddiaya göre kontak anahtarını çevirince patlama yaşandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamayla birlikte araç alev alev yanmaya başlarken, otomobilden yaralı çıkarılan devlet hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen polislerin çevredekileri uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda ikinci patlama meydana geldi. Patlama anı bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, patlamalar çevredeki vatandaşlar arasında da korku ve paniğe yol açtı. Araçta çıkan yangın kenardaki ağaçlara da sıçrarken, adrese gelen itfaiye ekipleri yapılan müdahalenin ardında alevleri söndürdü.

Yapılan incelemede, yaşanan patlamanın otomobilin bagajında bulunan piknik tüpünden kaynaklandığı, tüpten sızan gazın sıkışarak sıcak hava ve aracın çalıştırılmasıyla patlamaya neden olduğu tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobildeki piknik tüpü bomba gibi patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA