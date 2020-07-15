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Otomobille çarptığı direği devirdi, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı

'nın Manavgat ilçesinde, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilde, sürücü İbrahim Özden sıkıştı. Emniyet kemeri takılı olan Özden, kazayı yaralanmadan atlattı. Direk ise yol kenarına devrildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:00 Son Güncelleme: 15.7.2020 16:02 ABONE OL
Otomobille çarptığı direği devirdi, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı

Kaza, Manavgat ilçesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Sorgun Mahallesi'nden Side'ye giden İbrahim Özden'in kullandığı 07 L 8968 plakalı otomobil, virajda ontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Direk, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kaza ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Direğin üzerine doğru yan yatan otomobilde sıkışan Özden, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan ve yaralanmayan Özden, "Bende bir şey yok, sadece göğüs kafesim üzerine emniyet kemeri baskı uyguladı. Onun haricinde hiçbir şeyim yok" dedi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen İbrahim Özden'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Otomobille çarptığı direği devirdi, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı
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