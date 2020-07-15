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kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitlerimiz dualarla anılıyor. 15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü hainler tarafından darbe kalkışması yapılmış, Türk milleti ise verdiği destansı mücadele ile demokrasiye sahip çıkmıştı. Yaşanan bu mücadelenin ardından ise 15 Temmuz günleri resmi tatil ilan edilmişti. Bu noktada kargo da işleri olan vatandaşlar, 15 Temmuz’da PTT açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün PTT kargo çalışıyor mu? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:44 ABONE OL
PTT kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz demokrasi destanının dördüncüsünü yaşarken, resmi tatil nedeniyle pek çok yer kapalı durumda bulunuyor. Bu noktada çok sayıda vatandaş, 'nin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün PTT kargo açık mı? PTT çalışıyor mu?

İşte detaylar

PTT kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?

PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI?

de 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak kurumlar arasında yer alacak.

PTT'ye ek olarak noterler, kargolar ve bankalar da bugün kapalı olacak.

BU YIL Kİ DİĞER RESMİ TATİLLER

31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta tamamlanacak olan Kurban Bayramı boyunca da resmi tatil olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da resmi tatiller nedeniyle yukarıdaki kurumlarda işlem yapılamayacak.

PTT kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?
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PTT kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?
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