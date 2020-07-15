PTT kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz demokrasi destanının dördüncüsünü yaşarken, resmi tatil nedeniyle pek çok yer kapalı durumda bulunuyor. Bu noktada çok sayıda vatandaş, PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün PTT kargo açık mı? PTT çalışıyor mu?

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