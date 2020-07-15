PTT kargo bugün açık mı? PTT bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz demokrasi destanının dördüncüsünü yaşarken, resmi tatil nedeniyle pek çok yer kapalı durumda bulunuyor. Bu noktada çok sayıda vatandaş, PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün PTT kargo açık mı? PTT çalışıyor mu?
İşte detaylar
PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI?
PTT de 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak kurumlar arasında yer alacak.
PTT'ye ek olarak noterler, kargolar ve bankalar da bugün kapalı olacak.
BU YIL Kİ DİĞER RESMİ TATİLLER
31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'ta tamamlanacak olan Kurban Bayramı boyunca da resmi tatil olacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da resmi tatiller nedeniyle yukarıdaki kurumlarda işlem yapılamayacak.