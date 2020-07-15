Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 15 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyunu 996. hafta şanslı numaraları 15 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belirlendi. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek hayallerini süsleyen büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ 15 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ Şans Topu 996. Hafta şanslı numaraları Millİ Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları...