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sonuçları açıklandı mı? BURADA!

İdaresi (MPİ) tarafından Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini yaptığı oyununun 1340. hafta şanslı numaraları 15 Temmuz 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusu üzerinden haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. İşte ekranı…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 19:29 Son Güncelleme: 15.7.2020 19:31 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) her Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği 'nun 1340. hafta çekiliş sonuçları bugün (15 Temmuz 2020 Çarşamba) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 1340. Hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilme ve hayallerindeki büyük ikramiyenin sahibi olma isteğiyle kupon dolduran şans oyunu severler MPİ açıklandı mı? sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Sayısal Loto 15 Temmuz çekiliş sonuçları ve ekranını burada bulabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA)

MİLLİ Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1340. hafta Sayısal Loto sonuçları saat 21.45'te yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 15 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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