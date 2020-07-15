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için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

’nun Altınordu ilçesinde, için denize giren B.A. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 21:53 Son Güncelleme: 15.7.2020 21:54 ABONE OL
Serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Olay, saat 18.00 sularında ilçenin Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte için denize giren B.A., akıntıya kapılarak kayboldu.

Serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Deniz Polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, Ordu Su Kazaları Engelleme Merkezi (OSKEM) ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 dakikalık arama sonucunda B.A., kayaların altından karaya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalp mesajı yapılan çocuk, Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. B.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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Serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
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