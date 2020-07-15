Serinlemek için denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Deniz Polis, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, Ordu Su Kazaları Engelleme Merkezi (OSKEM) ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 dakikalık arama sonucunda B.A., kayaların altından karaya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalp mesajı yapılan çocuk, Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. B.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.