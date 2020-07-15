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Son dakika: 'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

Son dakika haberi: 'de sarı taksi dehşeti yaşandı. Müşteri ile taksici arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli taksici yumruklarla müşteriye saldırdı. 2 yumrukta müşteriyi yere seren taksicinin sertifikası iptal edildi. Taksicinin dehşeti yaşattığı kişi ise ünlü şarkıcının kardeşi çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 09:53 Son Güncelleme: 15.7.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

Esatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.

Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni (TUDES) süresiz iptal etti.

Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ DARP EDİLMİŞ

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
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Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
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