Son dakika: Ataşehir'de sarı taksi dehşeti! 2 yumrukla yere serdiği kişi ünlü şarkıcının kardeşi çıktı

Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

