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haberi: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! 'da mide bulandıran olay; gözaltına alındı...

Az önce 'dan gelen haberi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Mide bulandıran olay Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki M.F, Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Yoldan geçen bir vatandaş olayı görünce telefonuyla görüntülerini çekti ve sosyal medyada paylaştı. Hatay İlçe Emniyet Müdürlüğü hareket geçti ve sapkın adam gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:36 Son Güncelleme: 15.7.2020 13:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Hatay'da mide bulandıran olay; gözaltına alındı...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen M.F. (60), gözaltına alındı. İlçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI!

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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Son dakika haberi: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Hatay'da mide bulandıran olay; gözaltına alındı...
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