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SON DAKİKA HABERİ! ’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı (Yarın hava nasıl olacak?)

Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık ve günlük olarak yapılan analizlerle vatandaşlarımıza son dakika raporlarını sunmaya devam ediyor. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin bazı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Yarın için dışarıda işi olan vatandaşlarımız bir sürprizle karşılaşmamak adına () yarın hava nasıl olacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte son dakika Meteoroloji raporu ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.7.2020 23:07 Son Güncelleme: 15.7.2020 23:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

MGM ( Genel Müdürlüğü) günlük ve haftalık olarak yaptığı raporlarıyla birlikte ülkemizin bazı kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza son dakika uyarıları yapmayı sürdürüyor. 'nün en son analizlerine göre ülkemizin bazı kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu bağlamda yarın () işe gidecekler ya da dışarıda işi olan vatandaşlarımız yarın hava nasıl olacak? Sorusuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

SON DAKİKA! YARIN HAVA NASIL OLACAK? (16 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Tokat'ın kuzey, Amasya'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı Yarın hava nasıl olacak?
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SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı (Yarın hava nasıl olacak?)
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