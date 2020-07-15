SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji’den önemli açıklama! O illere sağanak yağış uyarısı (Yarın hava nasıl olacak?)

MGM (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) günlük ve haftalık olarak yaptığı hava durumu raporlarıyla birlikte ülkemizin bazı kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza son dakika uyarıları yapmayı sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son analizlerine göre ülkemizin bazı kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu bağlamda yarın (16 Temmuz 2020 Perşembe) işe gidecekler ya da dışarıda işi olan vatandaşlarımız yarın hava nasıl olacak? Sorusuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

SON DAKİKA! YARIN HAVA NASIL OLACAK? (16 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE)

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batısı, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere yarın akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.