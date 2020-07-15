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: Marmaris'te korkutan ! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (SON DEPREMLER)

Az önce AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgisine göre Marmaris'te 3.9 şiddetinde meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:30 Son Güncelleme: 15.7.2020 15:36 ABONE OL
Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı SON DEPREMLER

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre depremin merkez üssü Akdeniz. Deprem bölgesi Marmaris'e 160 km uzaklıkta yer alıyor. Depremin saati 15:16 olarak dikkat çekerken, derinliği ise 22.41 km olarak ifade edildi.

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Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (SON DEPREMLER)
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