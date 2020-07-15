Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (SON DEPREMLER)
Az önce AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Marmaris'te 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken depremin Bodrum ve Datça'da da hissedildiği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 15.7.2020 15:30Son Güncelleme: 15.7.2020 15:36ABONE OL
AFAD'ın aktardığı bilgilere göre depremin merkez üssü Akdeniz. Deprem bölgesi Marmaris'e 160 km uzaklıkta yer alıyor. Depremin saati 15:16 olarak dikkat çekerken, derinliği ise 22.41 km olarak ifade edildi.