Son dakika: Marmaris'te korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (SON DEPREMLER)

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre depremin merkez üssü Akdeniz. Deprem bölgesi Marmaris'e 160 km uzaklıkta yer alıyor. Depremin saati 15:16 olarak dikkat çekerken, derinliği ise 22.41 km olarak ifade edildi.

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