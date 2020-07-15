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: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...

haberi: İstanbul Bağcılar'da bu sabah akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Nakliye kamyonu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kamyonun hızını refüj de kesemedi. Karşı şeride geçen kamyon, 2 araca çarparak ancak durabildi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 13:52 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:05 ABONE OL
Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...

Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...

Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.

Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...

Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...

İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...
Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...
Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...
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Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...
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