Son dakika: Yer İstanbul! Ortalık savaş alanına döndü! Büyük kaos yaşandı...

Bağcılar'da kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 otomobile çarptı. Otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Bağcılar Mahmutbey Caddesi'ndeki kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı.
Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı.