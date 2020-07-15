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TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldü

'nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü TIR'ın yan yatan dorsesinden savrulan balyalar, karşı yönden gelen motosikletin üzerine devrildi. Saman balyalarının altında kalan motosiklet sürücüsü Mustafa Bozkurt'un (45) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 12:25 ABONE OL

Kaza, geçen pazartesi günü Akçakale- Ceylanpınar Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Bay'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçti. Dorsesi yan yatan TIR'da yüklü saman balyaları yola savruldu. Balyalardan bir kısmı karşı yönden gelen Mustafa Bozkurt'un kullandığı motosikletin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince saman balyalarının altından çıkarılan Mustafa Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Bay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kontrolden çıkarak savrulduğu, dorsesindeki saman balyalarının Mustafa Bozkurt'un kullandığı motosikletin üzerine devrilmesi görülüyor.

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TIR'dan savrulan saman balyalarının altında kalan motosikletli öldü
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