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Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz verecek mi? merak ediliyor

Türkiye’nin önde gelen operatör firmaları, geçtiğimiz yıllarda yayımladıkları ilanlar ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kullanıcılarına “15 Temmuz’a özel olmak koşuluyla” , dakika ve SMS hakkı tanıdı. Geçtiğimiz yıllarda Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un kullanıcılarına bedava internet hediye etmesi sebebiyle bu yıl da ile ilgili beklenti söz konusu. Peki bu yıl, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 15 Temmuz’da bedava internet verecek mi?

Giriş Tarihi: 15.7.2020 10:58 ABONE OL
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz bedava internet verecek mi? Ücretsiz internet yükleme merak ediliyor

15 Temmuz Demoktasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, operatörlerin kullanıcılarına kullanım hakkı tanıma ihtimali merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz gününe özel olmak koşuluyla kullanıcılarına SMS, dakika ve bedava internet hizmet, sunan operatörler, bu uygulamasının bu sene devam edip etmeyeceği merak konusu. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 15 Temmuz'da bedava internet verecek mi?

BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI

Haberimizin detaylarından operatörlerin bedava internet kampanyaları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz bedava internet verecek mi? Ücretsiz internet yükleme merak ediliyor

TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE ÜCRETSİZ İNTERNET VERECEK Mİ?

Türkiye'nin önde gelen operatörleri, geçtiğimiz yıllarda SMS hakkı, dakika ve internet dağıtmıştı. Bu yıl için operatörler tarafından henüz yapılan bir açıklama, yayımlanan bir ilan mevcut değil.

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz bedava internet verecek mi? Ücretsiz internet yükleme merak ediliyor
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Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz bedava internet verecek mi? Ücretsiz internet yükleme merak ediliyor
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