Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz bedava internet verecek mi? Ücretsiz internet yükleme merak ediliyor

TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE ÜCRETSİZ İNTERNET VERECEK Mİ?

Türkiye'nin önde gelen operatörleri, geçtiğimiz yıllarda SMS hakkı, dakika ve internet dağıtmıştı. Bu yıl için operatörler tarafından henüz yapılan bir açıklama, yayımlanan bir ilan mevcut değil.