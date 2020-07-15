Turkcell, Vodafone, Türk Telekom 15 Temmuz bedava internet verecek mi? Ücretsiz internet yükleme merak ediliyor

15 Temmuz Demoktasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, operatörlerin kullanıcılarına bedava internet kullanım hakkı tanıma ihtimali merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda 15 Temmuz gününe özel olmak koşuluyla kullanıcılarına SMS, dakika ve bedava internet hizmet, sunan operatörler, bu uygulamasının bu sene devam edip etmeyeceği merak konusu. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 15 Temmuz'da bedava internet verecek mi?
BEDAVA İNTERNET KAMPANYALARI
Haberimizin detaylarından operatörlerin bedava internet kampanyaları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE ÜCRETSİZ İNTERNET VERECEK Mİ?
Türkiye'nin önde gelen operatörleri, geçtiğimiz yıllarda SMS hakkı, dakika ve internet dağıtmıştı. Bu yıl için operatörler tarafından henüz yapılan bir açıklama, yayımlanan bir ilan mevcut değil.