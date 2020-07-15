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Yavru kediyi boğulmaktan küçük kurtardı

'da, çatıda gezdiği sırada boynuna kablo dolanan ve havada asılı kalarak boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, yoldan geçen kurtardı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 00:20 Son Güncelleme: 16.7.2020 00:22 ABONE OL
Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı

Olay, akşam saatlerinde ayakkabıcılar pasajında meydana geldi. Pasajın çatısında gezinen kedinin boynuna kablo dolandı. Havada boynundan asılı halde yavru kediyi görenler, kurtarmak için çaba gösterdi. Çevredekiler, kedinin boğulmaması için yoldan geçen L.'den yardım istedi.

Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı

Vatandaşların omzuna çıkarak uzanan küçük , kabloya dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi. Boğulmaktan Yağmur ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan yavru kediye mama ve su verildi. Esnaf, Yağmur'a yardımından dolayı da teşekkür etti.

Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı
Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı
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Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı
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