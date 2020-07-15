Yavru kediyi boğulmaktan küçük Yağmur kurtardı

Vatandaşların omzuna çıkarak uzanan küçük Yağmur, kabloya dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi. Boğulmaktan Yağmur ve çevredekilerin yardımıyla kurtulan yavru kediye mama ve su verildi. Esnaf, Yağmur'a yardımından dolayı da teşekkür etti.