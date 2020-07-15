Yeni vaka sayısı 33 gün sonra binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam can kaybı 5 bin 402 oldu. 1049 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 196 bin 720'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1204, entübe hasta sayısı 396 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "33 gün sonra ilk kez... 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün bin 195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım" ifadelerini kullandı. ANKARA