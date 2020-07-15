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'ta oynanan eve baskın yapıldı

'ın Devrek ilçesinde, evde oynadıkları, takmadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 kişiye 26 bin lira ceza verildi. Kumar oynadıkları için ceza yazılan kişilere ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle de çifte ceza yazıldı.

AA
Giriş Tarihi: 15.7.2020 16:15 Son Güncelleme: 15.7.2020 16:19 ABONE OL
Zonguldak'ta kumar oynanan eve baskın yapıldı

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda kumar oynadığı iddia edilen M.Ç. (58), O.P. (32), G.E. (44), S.B. (62), Y.K. (31), İ.D. (56), İ.Ş. (59) ve S.İ. (59) hakkında işlem yaptı. Ekipler, bu kişilere toplam 9 bin 800 lira ceza uyguladı.

Sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere ayrıca 16 bin 200 lira ceza verildi.

Öte yandan, bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Zonguldak'ta kumar oynanan eve baskın yapıldı
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