12 Nerenin Plaka Kodu? 12 Plaka Neresi ve Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok plakayla karşılarız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu dur. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu merak edilir. Bunlardan birisi de 12 plaka nerenin kodu olduğudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 12 plaka nerenin kodu? 12 neresi hangi şehir plakası?

12 PLAKA NERENİN KODU?

12 plaka kodu Bingöl iline aittir. Bingöl'deki araç sahiplerinde 12 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Bingöl iline kayıtlı olduğu bilinir.

12 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bingöl ilinin plaka kodu 12'dir.

BİNGÖL İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Plaka, tüm Türkiye ve dünyada, otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon, taksi ve motosiklet gibi taşıtlara verilen numara ve harflerdir. Tüm şehir plaka numaraları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. 12 plaka kodu ise Bingöl iline aittir. Bingöl şehrinde merkez, Solhan, Genç ilçelerinin plaka harf kodları aşağıda belirtilmiştir.

İŞTE BİNGÖL İLÇE PLAKA HARF GRUPLARI;

Plaka Harf Grubu Rakamsal Aralık Kayıtlı olduğu yer

12 AC→AN 001→999 Merkez

12 AD→AP 001→999 Merkez

12 D 0001→9999 Merkez

12 D 4001→4999 Solhan

12 DA DZ 001→999 Genç

12 EA 001→999 Solhan

12 KM 001→999 Merkez

12 KM 3001→4000 Genç

12 M 0001→9999 Merkez

12 M 4001→4999 Solhan

12 S 0001→9999 Merkez

12 T 0001→9999 Merkez

12 TK 001→999 Merkez

12 TO 501→550 Genç

12 SM 001→999 Merkez