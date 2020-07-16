16 Temmuz 2020 Bolu ve Uşak TOKİ kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!

TOKİ kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ Uşak ve Bolu Merkez kura çekilişi konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 16 Temmuz 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Uşak merkez ve Bolu kura çekilişi kura sonuçları isim listesi…

16 TEMMUZ 2020 BOLU VE UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Bolu için 300, Uşak merkez için ise tam 700 ev sahiplerini bulacak…