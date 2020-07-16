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Haberler Yaşam Haberleri 16 Temmuz 2020 Bolu ve Uşak TOKİ kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!

2020 ve kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!

Bir süredir devam eden kuraları binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ ve merkez konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

Giriş Tarihi: 16.7.2020 10:56 ABONE OL
16 Temmuz 2020 Bolu ve Uşak TOKİ kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!

kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ ve Merkez kura çekilişi konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Uşak merkez ve Bolu kura çekilişi kura sonuçları isim listesi…

16 TEMMUZ 2020 BOLU VE UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Bolu için 300, Uşak merkez için ise tam 700 ev sahiplerini bulacak…

16 Temmuz 2020 Bolu ve Uşak TOKİ kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ – 10.00

MERKEZ 700 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ – 13.00

Saatlerinde gerçekleşecek olan kuraları canlı izlemek için twitter, facebook gibi kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip yapabilir. Sonuç sorgulama linkinden kurada adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz…

İzlemek için tıklayınız...

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16 Temmuz 2020 Bolu ve Uşak TOKİ kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!
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16 Temmuz 2020 Bolu ve Uşak TOKİ kuraları canlı izle! TOKİ Bolu ve Uşak merkez kura sonuçları bugün belli oluyor!
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