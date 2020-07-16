23 Plaka Kodu Nerenin? 23 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 23 plaka kodudur. Peki; 23 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 23 plaka neresi, hangi ile ait?
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 23 plaka Elazığ iline aittir. Bilgi olması açısından; 22 plaka kodu Edirne, 24 plaka kodu ise Erzincan iline aittir.
23 plaka Elazığ şehrine ait plaka kodudur.
Elazığ ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 23 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 23 plaka Elazığ ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!
23 AC→AZ Merkez
23 DA→DZ Merkez
23 EA→EZ Merkez
23 FA→FZ Merkez
23 K Kovancılar
23 KA→KC Karakoçan
23 M Merkez
23 M Kovancılar
23 M Merkez
23 P Palu
23 T Merkez
23 T Karakoçan
23 T Kovancılar
23 TC Maden
23 Y Merkez
23 Y Karakoçan
23 Y Kovancılar
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