24 Plaka Nerenin Kodu? 24 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 24 plaka nerenin kodu? 24 plaka kodu hangi ile ait? İşte 24 plaka kodu ve detayları...
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod ise Erzurum'dur.
24 Plaka kodu Erzincan şehrine ait plaka kodudur.
Erzincan ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!
24 AC→AZ Merkez
24 DA Tercan
24 DC→DD Merkez
24 DE Çayırlı
24 DF→DT Merkez
24 DU Tercan
24 DY→DZ Merkez
24 EA Merkez
24 EC Merkez
24 FA Refahiye
24 FE Refahiye
24 FC→FD Çayırlı
24 M Merkez
24 M Tercan
24 M Çayırlı
24 M Refahiye
24 M Merkez
24 M Üzümlü
24 T Merkez
24 T Tercan
24 T Çayırlı
24 T 24 T
24 T Refahiye
24 T Merkez
24 T Üzümlü
24 UA→UF Üzümlü23 Plaka Kodu Nerenin? 23 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin? 22 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası? 21 Plaka Nerenin Kodu? 21 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?