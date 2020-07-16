Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 26 Plaka Kodu Nerenin? 26 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Nerenin? 26 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizin 81 ili için numaralandırılmış plaka kodları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişen plaka kodlarına göre; her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de olmaktadır. Şehirler arası yolcuklar sırasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 26 plaka nerenin kodu, hangi şehre ait? 26 plaka kodu ve detayları...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 18:57 ABONE OL
26 Plaka Kodu Nerenin? 26 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Plaka kodları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Trafikte ve seyahat esnasında araç plakalarını görür ve hangi şehre ait olduğunu merak eder, araştırırız. Plakaların üzerinde yazan kodlara göre; her il için sırasıyla numaralar belirlenmiştir. Peki; 26 plaka nerenin kodu? 26 plaka kodu hangi ile ait? İşte 26 plaka kodu ve detayları...

26 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 26 plaka kodu Eskişehir iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 25 plaka kodu Erzurum, bir sonraki 27 plaka kodu Gaziantep'tir.

26 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

26 plaka kodu Eskişehir şehrine ait plaka kodudur.

ESKİŞEHİR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Eskişehir ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 26 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 26 plaka Eskişehir ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

26 AA→AZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 D0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 DA→DZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 EA→EZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 FA→FS001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 FT001→999Çifteler
26 FU001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 FV→FZ001→999Çifteler
26 HA→HZ001→999Sivrihisar
26 KA→KZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 LA→LZ001→999Seyitgazi
26 M0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 MA001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 NA→NZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 PA→PZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 RA→RZ001→999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 S0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 T0001→9999Odunpazarı (Eskişehir VD)
26 YA→YZ001→999Beylikova
26 ZA→ZZ001→999Çifteler

25 Plaka Kodu Nerenin? 25 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası? 24 Plaka Nerenin Kodu? 24 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
26 Plaka Kodu Nerenin? 26 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA