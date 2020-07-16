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? 27 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Yolculuk esnasında araç plaka kodlarına dikkat eder ve hangi illere ait olduğunu öğrenmek isteriz. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Alfabetik sırayla belirnen kodlara göre; ? neresi, hangi şehir plakası? İşte 27 plaka kodu ve detayları...

Giriş Tarihi: 16.7.2020 19:05 ABONE OL
27 Plaka Kodu Nerenin? 27 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 27 plaka kodudur. Peki; 27 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 27 plaka neresi, hangi ile ait?

27 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 27 plaka kodu Gaziantep iline aittir. Bilgi olması açısından; bir önceki 26 plaka kodu Eskişehir, bir sonraki plaka kodu 28 ise Giresun iline aittir.

27 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

27 plaka Gaziantep şehrine ait kodudur.

GAZİANTEP İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Gaziantep ilçemizde birçok ilçe bulunmaktadır. 27 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 27 plaka Gaziantep ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

27 A0001→9999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 AC→AZ001→999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 BA→BZ001→999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 B0001→9999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 DA→DZ001→999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 D0001→9999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 EA→EZ001→999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 E0001→9999Şehitkamil (Kozanlı VD)
27 F0001→9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

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27 Plaka Kodu Nerenin? 27 Plaka Neresi, Hangi Şehir Plakası?
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