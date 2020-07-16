31 Plaka Nerenin Kodu? 31 Neresi - Hangi Şehir Plakası?

En çok da şehirler arası yolculuklarda trafiğe çıkarken birçok farklı il kodu olan araç plakaları ile karşılaşırız. Bu kapsamda vatandaşlar bu rakamların hangi ile ait olduğunu merak ederek konuya ilişkin yanıtı araştırır. Bu kodlar arasında yer alan 31 plaka kodu da merak edilenlerden biridir. Peki, 31 plaka kodu hangi şehre ait? 31 plaka nerenin kodu? İşte tüm detaylar…

31 PLAKA NERENİN KODU?

31 sayılı plaka kodu Hatay ilimize ait olmasıyla bilinmektedir. Araçların plakalarının ilk iki hanesinde yer alan bu kod aracın kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. 31 kodlu plakalar da Hatay şehrini temsil etmektedir.

31 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

İlk iki rakam plakanın kayıtlı olduğu ili gösterirken öte yandan bu şehrin ilçeleri için de harf grupları bulunmaktadır. Örneğin 31 G 4000-4999 arası araç kodları Hatay'ın Sahil ilçesine kayıtlı olduğunu simgelemektedir.

HATAY İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Hatay merkez Plaka Harf Grupları

- 31 Özel 001-31 Özel 100

- 31 AC 001-31 AZ 999

- 31 D 0001-31 D 9999

- 31 DA 001-31 DZ 999

- 31 EZ 001-31 EZ 999

-- 31 FA 001-31 FZ 999

- 31 E 0001-31 AZ 9999

- 31 G 0001-31 G 2999

Belen İlçesi Plaka Harf Grupları

- 31 B 0001-31 B 9999

- 31 J 8500-31 J 8999

- 31 M 8500-31 M 8999

- 31 S 8501-31 S 9000

- 31 T 8500-31 T 8999

Erzin İlçesi Plaka Harf Kodları

- 31 Özel 151- 31 Özel 200

- 31 J 3000-31 J 3499

- 31 M 3000-31 M 3499

- 31 T 3000-31 T 3499

- 31 YA 001-31 YZ 999

Reyhanlı İlçesi Plaka Harf Grupları

-31 G 3000-31 3999

-31 M 8000-31 M 8499

- 31 RA 001-31 RZ 999

- 31 T 8000-31 T 8499

Sahil İlçesi Plaka Harf Grupları

- 31 Özel 201- 31 Özel 300

- 31 G 4000-31 G 4999

- 31 KA 001-31 KZ 999

- 31 LA 001-31 LZ 999

- 31 TA 001-31 UZ 999

- 31 UA 001-31 TZ 999

- 31 M 4000-31 M 4999

- 31 S 4000-31 S 4999

- 31 T 4000-31 T 4999

Altınözü İlçesi Plaka Harf Grupları

- 31 Özel 301- 31 Özel 350

- 31 G 5000-31 G 5999

- 31 M 5000-31 M 5999

- 31 T 5000-31 T 5999

- 31 ZA 001-31 ZZ 999

32 Plaka Nerenin Kodu? 32 Neresi - Hangi Şehir Plakası?