35 Plaka Nerenin Kodu? 35 Neresi - Hangi Şehir Plakası?

Ülkemizde yer alan araçların plakalarının ilk iki sayısı her zaman kayıtlı olduğu ili temsil etmektedir. Bunlardan 35 plaka kodu özellikle vatandaşların yurt içi seyahatleri sırasında karşısına çıktığında merak ederek araştırdığı rakamlardandır. Her ilimiz için ayrı ayrı numaralandırılmış kodlar 01-81 sayıları aralığında sıralandırılmaktadır. Peki, 35 plaka kodu hangi ilin? 35 plaka kodu hangi şehre aittir? İşte tüm detaylar…

35 PLAKA NERENİN KODU?

Her il için ayrı ayrı belirlenen bu plaka kodlarından olan 35 plaka kodu, İzmir ilini temsil etmektedir. İzmir şehrimizde kayıtlı olan araçların plakalarının ilk iki hanesi 35 olurken aynı zamanda ilçelerine göre de farklı harf grupları belirlenmiştir.

35 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Ülkede yer alan 81 vilayet için de ayrı plaka kodu belirlenirken İzmir ilimize kayıtlı araçlarda plakaların ilk iki hanesinin 35 olduğunu görürüz. İzmir Ege Bölgesi'nde yer alan bir şehir olmakla beraber Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla olmak üzere 30 ilçesi bulunmaktadır.

İZMİR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HAFLERİ

- İzmir Merkez ( AAA, AZZ, AC, AZ, AC, AR, BAA, BZZ, CA, CZ, CAA, CZZ, DA, DZ, )

- İzmir Ödemiş ( D, K, S, Z, ZAA, ZZZ )

- İzmir Bayındır ( E, JAA, JZZ, K, S )

- İzmir Bergama ( F, K, S, VAA, VZZ )

- İzmir Dikili ( H, K )

- İzmir Kınık ( FAA, FZZ, L, S )

- İzmir Tire ( K, M, S, T, YAA, YZZ )

- İzmir Selçuk ( LAA, LZZ, S )

- İzmir Menemen ( MAA, MZZ, S )

- İzmir Aliağa ( NAA, NZZ, S )

- İzmir Kemalpaşa ( PAA, PZZ, S )

- İzmir Çeşme ( K, RAA, RZZ, S )

34 Plaka Nerenin Kodu? 34 Neresi - Hangi Şehir Plakası?