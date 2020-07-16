73 Plaka Nerenin Kodu? 73 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 73 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 73 plaka nerenin kodu? 73 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.
73 PLAKA NERENİN KODU?
73 plaka kodu Şırnak iline aittir. Şırnak'taki araç sahiplerinde 73 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Şırnak iline kayıtlı olduğu bilinir.
73 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şırnak ilinin plaka kodu 73'dir.
ŞIRNAK İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ
Şırnak ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 73 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir.
Merkez: AC > AD 001 – 999
Merkez: AH > AK 001 – 999
Merkez: D 0001 – 9999 / 1700 – 1899
Merkez: M 0001 – 999 / 1700 – 73
Merkez: T 0001 – 999 / 1700 – 1899
Silopi: D 2000 – 2500
Silopi: KA 001 – 144
Silopi: M 2000 – 2500
Silopi: SA > SR 001 – 999
Silopi: T 2000 – 2500
İdil: D 1500 – 1699
İdil: KA > KZ 001 – 999
İdil: M 1500 – 1699
İdil: T 1500 – 1699
Cizre: AE > AF 001 – 999
Cizre: D 1000 – 1469
Cizre: FA > FZ 001 – 999
Cizre: DA > DZ 001 – 999
Cizre: M 1000 – 1553
Cizre: T 1001 – 2000
Beytüşşebap: D 1900 – 1999
Beytüşşebap: EA 001 – 999
Beytüşşebap: M 1900– 1999
Beytüşşebap: T 1900 - 199972 Plaka Nerenin Kodu? 72 Neresi Hangi Şehir Plakası? 71 Plaka Nerenin Kodu? 71 Neresi Hangi Şehir Plakası?