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Kodu? 76 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 76 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, kodu? 76 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 18:11 ABONE OL
76 Plaka Nerenin Kodu? 76 Neresi Hangi Şehir Plakası?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 76 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 76 plaka nerenin kodu? 76 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

76 PLAKA NERENİN KODU?

76 plaka kodu Iğdır iline aittir. Iğdır'daki araç sahiplerinde 76 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Iğdır iline kayıtlı olduğu bilinir.

76 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Iğdır ilinin plaka kodu 76'dir.

IĞDIR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Iğdır ilçeleri için özel bir plaka kodları bulunmamaktadır. Iğdır ilçelerine özel sadece özel plaka harfleri belirlenmiştir. Onun dışında Iğdır merkezi ve ilçeleri de 76 plaka kodunu kullanmaktadır. Iğdır iline kayıtlı olan otomobil, otobüs, kamyon ve diğer taşıtlar bu özel plaka harflerini kullanmaktadır. Iğdır ilçelerine özel plaka harfleri bulunmaktadır. Bu plaka harfleri şu şekildedir;

76 AC 001 – 76 AZ 999 ( Merkez )

76 M 0001 – 76 M 0999 ( Merkez )

76 T 0001 – 76 T 0999

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76 Plaka Nerenin Kodu? 76 Neresi Hangi Şehir Plakası?
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