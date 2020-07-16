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listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden marketler zinciri, bu haftada getirdiği birbirinden kaliteli ve ucuz ürünle tüketicileri kendi bünyesine çekecek. kataloğunda bu hafta da birbirinden farklı, kaliteli ürünler bulunurken, ihtiyaçlarını indirimli ürünlerden faydalanarak karşılamak isteyenler belirtilen tarihte sabah saatlerinde en yakın marketlerin yolunu tutuyor. A101 16 Temmuz 2020 kataloğuna göz atmak isteyenler ayrıntılara incelemeye başlayabilirler. İşte A101’in bu haftaki aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 16.7.2020 07:31 ABONE OL
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine toplamayı başaracak. Her Perşembe günü, getirdiği birbirinden farklı, güzel ve indirimli aktüel ürünleri listesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşları memnun eden market, bu hafta da dolu dolu geliyor. aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere sahip olmak isteyenler 16 Temmuz Perşembe sabahı en yakın marketlerin yolunu tutacak. Henüz A101 16 Temmuz 2020 kataloğuna göz atamayanlar listeyi ayrıntılı şekilde bu başlık altından görebilecekler

A101 16 TEMMUZ 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

A101'in bu hafta satışa sunacağı listede sürpriz ürünler yer alıyor. Bu indirimlerden faydalanmak isteyen kişiler merak içerisinde A101 aktüel kataloğunu incelemeye başladı. A101'in bu hafta satışa sunacağı ürünler şöyle;

A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 914 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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