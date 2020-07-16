A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın 16 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine toplamayı başaracak. Her Perşembe günü, getirdiği birbirinden farklı, güzel ve indirimli aktüel ürünleri listesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşları memnun eden market, bu hafta da dolu dolu geliyor. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünlere sahip olmak isteyenler 16 Temmuz Perşembe sabahı en yakın marketlerin yolunu tutacak. Henüz A101 16 Temmuz 2020 kataloğuna göz atamayanlar listeyi ayrıntılı şekilde bu başlık altından görebilecekler

A101 16 TEMMUZ 2020 KATALOĞU YAYINLANDI

A101'in bu hafta satışa sunacağı listede sürpriz ürünler yer alıyor. Bu indirimlerden faydalanmak isteyen kişiler merak içerisinde A101 aktüel kataloğunu incelemeye başladı. A101'in bu hafta satışa sunacağı ürünler şöyle;