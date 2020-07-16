Adres kodu sorgulama 2020: DASK yerleşim yeri adres kodu sorgulama nasıl yapılır?

DASK yerleşim yeri adres kodu herkes için çok önemlidir. Çünkü DASK, konut sahibi kişilerin zorunlu deprem sigortasını yaptırıp yaptırmadığı konusunda takibin kolay sağlanması ve sigorta poliçelerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu yüzden de adres kodunun herkesçe mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir.

Adres Kodu nedir?

Ülke sınırları içerisindeki her ev ve iş yeri için kendine özel 10 haneden oluşan özel numara adres kodudur. Deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve daha birçok işlemlerde kullanılmaya başlanan adres kodu, 1 Mart 2013'ten itibaren zorunlu hale geldi. Deprem sonrasında vakit kaybetmeden ulaşım sağlanan ve zorunlu deprem sigortanızı kolayca yaptırmak için adres kodunun mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Adres kodu öğrenmek için www. adreskodu.dask.gov.tr web sitesi üzerinden kolayca ulaşım sağlanmaktadır.

DASK adres kodunu arayanlar sıklıkla UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) terimiyle karşılaşırlar. Uavt kodu 10 basamaklı bir sayıdan oluşan numaralandırma bilgisidir. Her konutun kimlik bilgilerinin saklandığı bu kod, DASK adres kodunun da tutulduğu yerdir.

DASK nedir?

Açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan ve 2000 yılından beri hizmet veren tüzel kimlikli kamu kuruluşu DASK, zorunlu deprem sigortası sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Sloganları "Deprem geçecek, hayat devam edecek" olan DASK, deprem sonrası vatandaşların hayatını devam ettirebilme ve onların güvenlerini sağlayabilmeyi amaç edinmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası depreme karşı alınan önlemlerin başında gelmektedir. DASK olarak da bilinen bu sigortayı yaptırdıktan sonra bazı bilgilerin bazı devlet kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir. DASK adres kodu da zorunlu bilgiler arasındadır. 10 basamaklı bir sayıdan oluşan DASK adres kodu, ülke sınırları içinde yer alan tüm evlerin sahip olduğu özel bir koddur. 1 Mart 2003 tarihinden bu yana zorunlu hale gelen deprem sigortasında bu bilgilerin ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.

Adres kodu öğrenmek neden önemlidir?

Adres kodu, nüfus işleri ve konut sigortalarının daha kolay yapılabilmesi için önemlidir. Deprem sigortası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve DASK tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu sigorta da adres koduyla yapılmaktadır.

Adres kodunun bilinmesi,

hatalı adres bildirimlerinin önüne geçilmesini sağlar.

deprem sigortasının kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.

deprem sigortası bulunmayan konutların tespitini yapar.

yanlış adres bilgisiyle hatalı sigortalama durumlarının önüne geçer.

her kurum ve konutun adres takibini kolaylaştırır.

DASK yerleşim yeri adres kodu sorgulama nasıl yapılır?

DASK adres kodu sorgulamak veya adres kodu bulmak için aşağıdaki kurumlardan yararlanabilirsiniz:

Muhtarlık

Belediyeler

Nüfus Genel Müdürlüğü

Nüfus Müdürlükleri

Dask adres kodunuzu web sitesi üzerinden 3 ayrı şekilde kolayca öğrenebilirsiniz.

1) Yerleşim yeri adres kodunuzu www.adreskodu.dask.gov.tr üzerinden sorgulamak için şu adımlarla ilerlemeniz gerekmektedir:

"adres kodunu öğren" kısmını işaretleyin.

İl, ilçe, köy ve mahalle bilgilerinizi eksiksiz girin.

"Cadde/sokak/bulvar/meydan adına göre", "bina/site adına göre", "bina numarasına göre" kısımlarından hangisini kesin biliyorsanız işaretleyin.

Bina numarası ya da site/apartman adını yazın.

İç kapı ya da daire numarasını seçin.

Bu adımları tamamladıktan sonra ekranın sağında kırmızı kutucuk içindeki rakamlar adres kodunuzu göstermektedir.

2) Yerleşim yeri adres kodunuzu sorgulamak için www.adres.nvi.gov.tr üzerinden açık adres bilgilerinizi girerek adres koduna ulaşabilirsiniz.

3) https://giris.turkiye.gov.tr üzerinden adres kodu sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Sağ üstte isminizin yazılı olduğu kutucuğa tıklayıp sırasıyla, "benim sayfam>bilgilerim>adres bilgilerim" sekmelerini takip ederek adres koduna ulaşabilirsiniz. Yalnız sadece isimden adres sorgulama yapılamamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz yollardan adres kodunuza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.