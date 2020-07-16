Ağabeyinin tabutundaki kan izinden şüphelenince savcılığa koştu... 5 kişi gözaltına alındı!

"ÖNCE DÜŞÜP KÜVETE ÇARPTI DEDİLER, SONRA TAŞA ÇARPTI DEDİLER"



Ağabeyi ile ilgili bazı şüphelerden dolayı otopsi için 1 Temmuz'da savcılık ve Adli Tıpa müracaat ettiğini belirten Temel Kuzur, "Mezarı açıp otopsisini yaptılar. Otopsi sonucu henüz belli değil ancak bazı şüphelerimiz var. 1 Haziran günü ölüm haberini saat 4.30'da aldık. Evine uzaklığı 5-6 kilometre bir yerde Keçiören'e bağlı Bağolum semtinde. Buraya gitmiş bir arkadaşı varmış, terzi, daha önce dikiş diktirmiş. Ben zaten abimle saat 1'de görüşmüştüm. Bana göğsümde bir ağrı var dedi. Daha önce Cumartesi günü Lokman Hekim Hastanesine gidiyor kalp krizinden şüphelenerek fakat kalp krizi çıkmadı.