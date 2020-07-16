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Bakırköy'de zincirleme : 5 araç birbirine girdi

Bakırköy'de yaşanan zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Otomobilinde sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası trafik yoğunluğu oluştu. Kazanın öndeki aracın trafik ışıklarında yavaşlayınca arkasından gelen araçların çarpışması ile meydana geldiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 15:09 Son Güncelleme: 16.7.2020 15:12 ABONE OL
Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

saat 14.00 sıralarında Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobillerden biri trafik ışıklarında yavaşlayınca arkadan gelen araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Bir cip ile kamyonetin arasında otomobiliyle kalan sürücü Ekrem Ekici aracında sıkıştı.

Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Ekici'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
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Bakırköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
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