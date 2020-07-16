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Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

'ta yaşanan akılalmaz olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Bir kamyon adam, kovaladıkları genci sığındığı dükkanda bıçaklayıp darp etmişti. 7 kişinin gözaltına alındığı dehşetin nedeni ortaya çıktı. Zanlıların işlemleri adliyede devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 16.7.2020 09:31 Son Güncelleme: 16.7.2020 09:36 ABONE OL
Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

'ta bir kamyon dolusu adam, bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçaklaması olayıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayın, kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı.

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

Olay, önceki gün 15.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı camcı dükkanında bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

Konuyla ilgili çalışama yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini kısa sürede yakaladı.

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi.

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu

Esenyurt'ta dehşet anları; Kamyonetle gelip bıçakladılar | Video

Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu
Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu
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Bir kamyon dolusu adam, genci bıçaklayıp darp etmişti... Nedeni belli oldu
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