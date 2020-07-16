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Bugün Cuma namazı saat kaçta? ile , ve il il Cuma namazı vakitleri

Mübarek Cuma gününe erişmemizle birlikte Cuma namazı saatleri merak konusu oldu. Eller bugün semaya kalkacak ve milyonlar camilere Cuma namazı için akın edecek. Dua ve ibadetlerini yerine getirmek için camiye gitmeden önce camilerde kılacakları Cuma namazının saatini öğrenmek istiyor. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? İşte, ile , ve başta olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 01:06 Son Güncelleme: 17.7.2020 01:24 ABONE OL
Bugün Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakitleri

Müslümanlar için bir bayram olan bir Cuma gününe daha eriştik. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de camiler Cuma namazında dolup taşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan on binlerce Müslüman tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 2020 Diyanet ile , ve il il Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri camilerde namaz kılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Temmuz Cuma namaz saatlerini duyurdu. Cuma namazı saati ve diğer detaylara bu başlık altından ulaşabilir, il il detaylı Cuma namazı vakitlerine bakabilirsiniz.

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ- 17 TEMMUZ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

'da Cuma namazı 13:15'te kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

'da Cuma namazı 13:00'te kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

'de Cuma namazı 13:23'te kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakitleri
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Bugün Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakitleri
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