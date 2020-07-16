Bugün Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı vakitleri

Müslümanlar için bir bayram olan bir Cuma gününe daha eriştik. Her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de camiler Cuma namazında dolup taşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle tedbirlere uyarak namazlarını kılan on binlerce Müslüman Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitlerini camiye gitmeden önce araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? 17 Temmuz 2020 Diyanet ile İstanbul, Ankara ve İzmir il il Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri camilerde namaz kılacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 17 Temmuz Cuma namaz saatlerini duyurdu. Cuma namazı saati ve diğer detaylara bu başlık altından ulaşabilir, il il detaylı Cuma namazı vakitlerine bakabilirsiniz.