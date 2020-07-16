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Buzdolabının patlayan motoru evi yaktı

'ın Ulus ilçesinde, Çetinarslan ailesine ait evde buzdolabının motoru patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerince söndürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 01:11 ABONE OL
Buzdolabının patlayan motoru evi yaktı

Saat 21.00 sıralarında Ulus ilçesi Kirazlık köyünde Mustafa Çetinarslan'a (60) ait evde buzdolabının motoru patladı. Patlama sonrası yangın çıkarken evde bulunan 4 kişi kendilerini dışarıya attı. Emine Çetinarslan (60), evden çıktığı sırada kolundan yaralandı. Alevler evi sararken, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Evin altındaki ahırda bulunan büyükbaşlar da köylüler tarafından kurtarıldı. Kolundan yaralanan Emine Çetinarslan sağlık ekipleri tarafından Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Çetinarslan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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Buzdolabının patlayan motoru evi yaktı
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